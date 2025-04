Viviana Canosa: "Lloré la muerte de Néstor Kirchner"

"Soy la típica argentina que cuando gana un presidente quiere que le vaya bien. Cuando era pendeja la política no me interesaba y lo empecé a escuchar a Néstor y me empecé a interesar un poco más, y si, fui a su velatorio", reveló en la entrevista.

"Me generó como...no, se murió... También me encantaba Cristina (kirchner), su oratoria". aseguró la conductora de Viviana en vivo, en El Trece.

Sobre los casos de corrupción y el caso $LIBRA que salpica al Gobierno, destacó que estos temas "como con Milei me rompe soberanamente las pelotas", apuntó.

"$LIBRA me parece un escándalo... Hoy vi que ya no lo tiene la jueza Arroyo Salgado y que lo tiene Comodoro Py, y no se si me gusta demasiado. Yo ya lo dije, si esto hubiera sido con el gobierno de Cristina o Alberto, esto era un escándalo".

"Si Massa (Sergio) como presidente de la Cámara de Diputados hubiera dicho que un audio suyo era la Inteligencia Arfiificial, como hizo Martín Menem, dale. Nos están subestimando demasiado y creo que las cosas cuando se subestiman tanto un día te vuelven de frente y te pegas un palo", remató.

"Vos crees que engañas a la gente pero al que no llega a fin de mes no lo engañas, ni con este Gobierno ni con otro... Nos venden espejitos de colores. A mi no me va bien y soy una privilegiada". En este sentido, enfatizó que escucha al gente decir eso: "Escucho a la gente decir que no le va bien".

En esta misma línea, destacó al conductor de Minuto Uno, Gustavo Sylvestre, como profesional que a pesar de tener diferentes ideas, siempre estuvo cuando ella pasaba por un mal momento: "Me escribo con Gustavo. Puedo estar en veredas diferentes, pero para mi el código y el don de gente es valorable. Yo lo valoro mucho. Lo miro. Se portó muy bien conmigo. No quiere decir que no critique su laburo. Lo digo como persona".

El nuevo proyecto de Vivian Canosa y Jorge Rial

Canosa contó que tuvo una reunión de trabajo con Jorge Rial, el conductor de Argenzuela, en C5N. El periodista fue su primer invitado en el estreno de su programa de televisión. "Tuve una propuesta para hacer streaming, fue sólo una charla hasta ahora, lo invité a Jorge (Rial) para mi primera programa, después de más de 20 años que no nos veíamos. Tomé un café. Me dijo Feinmann (Eduardo), Fantino (Alejandro), él (RIAL) y yo. Estamos ultimando los detalles. No se ni como se llamará pero ya dije que sí. Los 4 juntos, los lunes a la noche... Nos vamos a divertir".

Sobre Javier Milei y la relación con los periodistas

La conductora se mostró decepcionada con Javier Milei: "Seis meses antes que él fuera candidato me enteré que vendían las candidaturas", aseguró sobre el espacio que lidera el presiente. Fue una "gran decepción.

Además, contó que "sonaba mucho el teléfono", y que "en un año y medio me jodieron 3 laburos: en Radio Rivadavia, El Observador y ...me dio mucha bronca. Dejáme laburar tranquila. No era que La Libertad Avanza. Hay muchos ensobrados", sentenció.

"¿Los que van a Olivos a escuchar ópera que son? Vos irías a escuchar ópera, a hablar con Conan, 4 horas", ironizó sobe su colega Jonatan Viale, sin nombrarlo. A su vez, plantó que Luis Majul es "un mentiroso", porque "no le repregunta nada al presidente, le dan nota, van a Olivos, pasan cosas y no las cuentan... emiten, omiten", opinó sobre los comunicadores afines al Gobierno.