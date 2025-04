Viviana Canosa cruzó a Amalia "Yuyito" González: "Me da vergüenza ajena"

En el programa Fuera de Agenda, con la conducción de Lautaro Maislin y Daniel Gian, la mediática aseguró: "Es una señora que se pasa un pony por la.... ahí hace falta de algo. No es personal. Me dicen que me quedé con las ganas de Milei", ironizó.

Destacó que está acostumbrada a la televisión y el contacto con presidentes y ministros, con jefes maltratadores y muy misóginos: "Invéntenme un romance con Evo Morales, pero no con Milei... Nunca me quedé con ganas de nada y si quiero encaro. Yo puedo tener onda con vos pero no por eso quiero acostarme... Que tengas una buena relación con un varón no quiere decir que querés tener sexo o que te quedaste con las ganas... es de trols pajeros".

"Ella dice que la están hostigando pero yo le digo que el que hostiga es su marido a Lali Espósito", resaltó. Tiene cero rating, ni Conan la mira, aunque está muy linda", reconoció.

En este sentido, la comparó con el romance del mandatario con Fátima Florez: "Era más fogosa. Eso si era un romance", enfatizó. Deslizó que es una relación en la que "no publican nada" juntos, pero que a la vez "le ponen 4 guardaespaldas con la nuestra".

