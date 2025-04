Viviana Canosa, tras declarar en Comodoro Py: "Hay mucha gente nerviosa"

En tal sentido, la comunicadora brindó más detalles sobre lo atravesado en las últimas 24 horas: "Me quisieron hacer pegar un cagazo chino ayer a la noche. Asustándome con el poder y ensuciándome la cancha, haciéndome operaciones para que se me complicara. (...) Yo veo que Costa, Lizy, Casella, Georgina y toda esa runfla se me cagan de risa, me toman como poca seria o como una extorsión. ¡Esto es un despelote, tienen el culo sucio! No me vengan a tirar el poder por la cabeza, yo tengo unos ovarios".

NOTICIA EN DESARROLLO