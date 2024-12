Video: el rotundo cambio de look de Tini Stoessel que sorprendió a sus seguidores

El periodista Gustavo Méndez reveló algunos detalles de cómo habría sido la cirugía. Los fanáticos de la cantante no pararon de elogiarla.

La cantante Martina "Tini" Stoessel sorprendió con un cambio de look a sus seguidores en redes sociales. La intérprete de El Cielo, Cupido y Miénteme mostró el resultado de la operación de implantes mamarios. "Estás preciosa", comentaron sus fanáticos.

El periodista Gustavo Mendez, panelista del programa Todas las tardes que conduce Karin Cohen en Canal 9, dio detalles desconocidos de la operación: "Escondieron hasta las enfermeras cuándo la llevaron al quirófano", reveló.

Agregó: "No escanearon su DNI para no revelarlo, fue por la mañana”, detalló de una fuente cercana a la joven. También aseguró que la intervención fue tratada con sumo cuidado y en secreto desde la clínica: “La ingresaron por donde entran las ambulancias. Hasta ahí me dice por si se filtra. Son muy pocos los que saben”.

La expareja del campeón de la Selección argentina Rodrigo de Paul fue el centro de las críticas de los haters por su delgadez durante mucho tiempo: "No hay lindo o feo: lo que uno es, es. Así nacimos, somos perfectos a nuestra forma. Es difícil entenderlo, pero más cuando te dicen porque soy más gordito, más flaco, castaña, rubia, o porque no tenés los ojos claros".

En este sentido, habló sobre los patrones de la belleza: "No hay lindo o feo: lo que uno es, es. Así nacimos, somos perfectos a nuestra forma. Es difícil entenderlo...". Estos ataques la llevaron a sumirse en una crisis y llegó a tener depresión, de la que habló públicamente. "Un día no pude levantarse de la cama porque mi alma dijo 'no podés más'".