Video: así fue el casting de Jazmín Diz, la actriz que interpretó a La Mary con Susana Giménez

La diva de la televisión logró entrevistar a su versión de 1974, pero no solo por inteligencia artificial. Detrás de ese icónico personaje estuvo una joven actriz que pudo interpretar a Susana de joven.

Los filtros digitales lograron que Jazmín se convierta en Susana y así quedó grabado en un video que la actriz compartió en su cuenta de Instagram, donde mostró él detrás de escena de lo que fue el trabajo y la responsabilidad de encarnar a una de las celebridades más importantes de la televisión y del cine.

En una pantalla partida, se puede observar a Jazmín del lado derecho y a La Mary del izquierdo, mientras pregunta "¿Contame la tele del futuro, cómo es? Hay novelas películas...", a lo que le responden del otro lado sobre las plataformas de streaming y cómo cambió el rumbo de la TV actual.

Llevó varios meses conseguir la imagen final

Sin embargo, La Mary no entiende ese concepto y le retruca "¿Qué tienen que ver los zapatos? Me vas a tener que explicar bien por qué yo las únicas plataformas que conozco son las de corcho y las de taco chino". A lo que le explican cómo funciona el mundo del on demand, y que se puede elegir cuándo y donde ver un programa.

"¿Puedo ver Sábados Circulares un domingo al mediodía?", vuelve a repreguntar la actriz interpretando a Susana, a lo que recibe como respuesta un latiguillo de la conductora "correcto". En varias entrevistas con medios, Jazmín contó que vio muchas entrevistas de Susana para prepararse para el casting y que intentó copiarla lo máximo posible.