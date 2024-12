Fuego interno: los celos de Marley con Santiago del Moro y el recelo de Susana Giménez

Enterado por Rating Cero de esta noticia, el conductor levanto el teléfono y habló con las autoridades del canal, que le desmintieron la información para tratar de bajar la espuma y le propusieron de inmediato pasar al streaming de la señal con un programa junto a Florencia Peña.

Marley y Flor Peña Redes sociales

Marley muy enojado rechazó la oferta, en medio de una interna feroz entre los conductores del canal, ya que en el momento del diálogo, reclamó por qué eligen para "hacer de todo" a Santiago del Moro.

La respuesta fue tajante: “Santiago no esta haciendo de todo, esta haciendo el programa mas visto y redituable del canal”, algo que hizo que Marley estallara de cólera.

Del Moro Susana Redes sociales

Tras esto, la semana pasada estuvo recorriendo el stream de Ángel de Brito en donde no dudo en dejar expuesta la mala relación que mantiene con el actual conductor de GH, diciendo que “yo he ido al programa de él, a ¿Quién quiere ser millonario?, y cuando él cambió de canal, me llamó y me dijo ‘paso a Telefe’. Le dije ‘bienvenido’ y yo he ido a su programa, pero más allá de esa relación no tuvimos nunca nada. Él es bastante particular. ¿Viste que es de irse? O sea, yo fui a su programa, se fue y no saludó”.

Y agrego: "Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo, te juro. No es que me ofendo, pero, son esas cosas de que vas a un programa, me senté ahí y después… Yo no sé si ese día se enojó por algo conmigo o qué. Yo hice una hora y media del programa ese día. Capaz que se había enojado porque yo me quedé ahí y de repente vi que se fue y no me viste. Capaz ese día se enojó conmigo por algo y no me saludó”.

susana gimenez

Lo cierto es que este recelo viene no solo de parte de Marley sino que de la diva máxima del canal, Susana Giménez y es por nada mas y nada menos que por cuestiones económicas.

Es que Del Moro es el conductor que mas dinero gana en el canal, algo que sueña lógica teniendo en cuenta que el conductor es quien más beneficios le trajo a Telefe en cuanto a facturación y mantiene un historial mediático intacto sin un solo escándalo.

Santiago del Moro Gran Hermano Redes sociales

Esta interna caliente se vivió durante todo este año, pero ahora esta siendo ventilada por uno de los protagonistas. Veremos si desde el canal logran ponerle paños fríos. Por el momento Santiago del Moro decidió no hacerse eco.