Una participante quiere abandonar Gran Hermano por una insólita razón: "Estoy sufriendo..."

Y eso no fue lo único que dijo, sino que agregó: "Estoy sufriendo del estrés. Pestañas tengo, pero lo que no tengo es pegamento, ¿qué hago? Las uñas siempre las tengo largas, pintadas, lindas con diseño. Es la primera vez que las tengo así... Y me la banco, pero con las pestañas no me la banco". Todo esto no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se trata de un insólito motivo para querer irse de Gran Hermano.

Tras la "expulsión" de Keila y el abandono de Andrea, varios participantes más revelaron sus respectivos deseos de irse de Gran Hermano, entre los que se destacan Ulises, Sandra y Petrona. Por eso, Luz se sumó a la extensa lista y la producción de Telefe deberá dar un golpe sobre la mesa para evitar sufrir una sangría masiva.

Se filtró quién reingresará a Gran Hermano con el primer repechaje y hay sorpresa

La casa de Gran Hermano 2024-25 se verá convulsionada con el regreso de un exparticipante eliminado en las últimas semanas, ya que ellos no están al tanto de esto y se esperan que ingrese alguien nuevo en lugar de Andrea Lázaro.