¿Inminente abandono en la casa de Gran Hermano?: "Estoy muy agotado"

Tras la salida del dueño de la casa de decidir que Keila sea la primera en dejar la casa y no por la decisión del público, ahora otro de los hermanitos tuvo un momento de confesión. “Estoy viendo con mejores ojos la puerta giratoria”, aseguró.

Este Gran Hermano no está teniendo buenos número de rating y estarían siendo una preocupación para Telefe. A pesar de haber tenido durante su primer mes una doble expulsión, enfrentamientos entre los participantes al aire, desde adentro algunos participantes no se están sintiendo cómodos y, a juzgar por la confesión de uno de ellos, puede haber un inminente abandono. ¿Quién se quiere ir?

Esta nueva edición “ya estrenó” la nueva modalidad cuando el Big expulsó a Keila Sosa luego que la joven expresó en varias ocasiones no estar disfrutar del momento. “Después de una cantidad de veces que fue al confesionario, se quejó o dijo que estaba mal. Gran Hermano no puede tener dentro de la casa a alguien que no quiera jugar”, explicó en aquella oportunidad Santiago De Moro sobre la salida de la hermanita que se había descripto como “cholula” cuando ingresó a la casa.

Ahora, otro participante tuvo una situación similar, pero lo confesó delante de uno de sus compañeras. En la cocina, mientras se estaba preparando el mate, Ulises Apóstolo le confesó a Luz Ríos cómo se siente ya transcurrido un mes dentro del certamen.

“Estoy viendo con mejores ojos la puerta giratoria, estoy muy agotado”, señaló el cordobés con la voz quebrada a lo que la otra participante intentó subirle el ánimo recordándoles que ingresó “con una misión”. En ese sentido, la joven le recordó: “Pasaste muchas placas, si seguís es porque la gente te quiere. Es normal el bajón”. Entre lágrimas, el abogado le agradeció por sus palabras y le confesó que “ya se me va a pasar”.

La fuerte amenaza de un participante de Gran Hermano que encendió las alarmas

Los recientes cambios, sumado a la definición del liderazgo semanal, también generaron la reacción de los participantes y en las últimas horas uno de ellos expresó una postura que podría cambiar el curso del reality.

Luego de un fuerte enfrentamiento con Santiago Algorta, el arquitecto Juan Pablo de Vigili se mostró muy disconforme con el juego y amenazó con tomar una decisión pese al consejo de Giuliano Vaschetto.

Es que el uruguayo atendió el teléfono rojo y obtuvo un importante beneficio: fulminar a dos de sus compañeros. Entonces eligió enviar a placa a Sofía y a Chiara, dos personas que tienen una excelente relación con Juan Pablo, que es el actual líder y debe salvar a un nominado.

Entonces el correntino intentó salvar a Sofía de la placa, pero Gran Hermano anuló su elección porque incumplió con las reglas del liderazgo. Esto desató su ira y la manifestó en una conversación con Sofía, que el resto de sus compañeros escuchó. “Si vos te vas, yo me voy a la mierda. Te prometo que no me van a retener”, le prometió a Sopa en medio de su enojo antes de agregar: “Todavía estoy llorando de bronca”.