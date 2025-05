Una nueva serie documental sobre la Fórmula 1 y un caso destacado llega a Netflix: de cuál se trata

Nos referimos a The Seat, cuya crítica optimista indicó un enfoque íntimo y detallado sobre una de las transiciones más significativas en la historia reciente de la Fórmula 1. Además, la producción fue elogiada por ofrecer una perspectiva única sobre los desafíos que enfrenta un joven piloto al ingresar a un equipo de alto nivel.

the seat

The Seat explora el proceso de selección y las implicancias de colocar a un joven talento en uno de los asientos más codiciados de la Fórmula 1. A través de entrevistas y material exclusivo, el documental revela los desafíos y expectativas que enfrenta Antonelli al asumir este nuevo rol en el equipo Mercedes.

Embed - WhatsApp and Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team present The Seat ft. Kimi Antonelli | Official Trailer