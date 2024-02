Todos los looks: Yanina Latorre mostró las tendencias en microbikinis en Punta Cana y Miami

Yanina Latorre microbikini Instagram

En otra de las fotos se la pudo ver vistiendo una microbikini total black, posando junto a una amiga con un corpiño con molde triangular y bombacha colaless. Ambas piezas contaron con tiras que se atan en forma de moño. sentada sobre la arena, complementó su look con unos anteojos de sol con marcos cuadrados.

Además, la panelista se sumó a la moda de las microbikini rojas al posar en una selfie con un conjunto que incluyó una arandela plateada en el corpiño que contó con un molde triangular. Este look lo acompañó con unos lentes de sol que suele usar para tomar sol en la playa.

Por otro lado, subió una foto con un diseño bicolor en tonos nude y marrón oscuro, cada uno añadiendo un toque distintivo a su moda playera. Su elección de un modelo clásico muestra su versatilidad y atención para los detalles que definen las tendencias actuales.

La repercusión en redes sociales no se hizo esperar, con cada publicación generando miles de "me gusta" y comentarios de fans, quienes dejaron sus elogios a su estilo y personalidad. Yanina Latorre, con su selección de microbikinis para cada ocasión, marcó tendencia y se consolida una vez más como una referente en el ámbito de la moda y en redes sociales.

Graciela Alfano aprovechó el sol y volvió a lucir la microbikini de la temporada 2024

Graciela Alfano marcó tendencia al vestir una microbikini negra subida a una tabla en el agua. La ex vedette sorprendió con uno de los looks que están pisando fuerte en esta temporada. Desde una tabla de Stand Up Paddle, la mediática no solo se sumó al furor del verano sino que también aprovechó la ocasión para compartir reflexiones, junto a una foto retro que sus seguidores no tardaron en elogiar.

La modelo lució un diseño de lúrex con un estilo minimalista que desplegó con mucha audacia. Su conjunto contó con un corpiño triangular y una bombacha estilo colaless con tiras ajustables. Su look se destacó por su simplicidad y glamour. Este outfit, perfectamente acorde a las preferencias de moda de playa actuales, lo acompañó en el posteo de mensajes positivos al enfatizar una filosofía de vida basada en el bienestar y el optimismo.

La publicación que consistió en un reel en donde se mostró realizando varias poses con este conjunto impactó entre sus casi 950 mil seguidores, generando una ola de reacciones y comentarios.

Además, Graciela Alfano aprovechó esta plataforma para rememorar los inicios de su carrera con una foto vintage, donde también luce una microbikini negra. Sin dudas, una vez más no sólo marcó tendencia, sino que también confirmó su referencia en el entorno digital, siempre generando un foco de atención y recordando su vigencia.

