Suspendieron el Festival de Viña del Mar por el apagón masivo en Chile

La tercera noche de la fiesta con artistas nacionales e internacionales, se pospuso porque no hay forma de garantizar la seguridad de los asistentes. El anuncio estuvo a cargo de la ministra del Interior, Carolina Tohá,.

“Con mucha pena, en este momento no se puede realizar el evento. No hay luz en la ciudad, no hay luz en el entorno de la Quinta Vergara, y aunque el recinto podría contar con sistemas de emergencia, el contexto general hace inviable continuar con el festival”, comunicó la funcionaria.

Lamentamos profundamente tener que comunicarles que, debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno de Chile, los shows de esta noche deberá ser reprogramado para el sábado 1 de marzo de 2025.



— Festival de Viña del Mar (@elfestival) February 26, 2025

Previo a la suspensión, la organización del Festival permitió el ingreso de los asistentes a la Quinta Vergara, aguardando una decisión oficial como consecuencia del siniestro. Ofreció acceso a servicios sanitarios, hidratación gratuita, asientos y la posibilidad de comprar alimentos y bebidas, en un intento por mantener el orden en medio de la incertidumbre.

Sebastián Yatra tenía previsto su presentación en el lugar, este martes, pero debió suspenderla por el colapso que sufrió el país,. Además se iban a presentar la banda colombiana de por y rock latino Morat y el comediante Pedro Ruminot.