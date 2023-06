Stefy Xipolitakis se solidarizó con Silvina Luna: "Tenemos una bomba en nuestro cuerpo"

"Hola a todos, cómo están, no estoy en la Argentina por temas laborales", contó en un video que subió a su cuenta de Instagram. “Me estuvieron llamando de diferentes medios, no es que no quise atender por creerme mil ni por nada. Es un tema delicado que obviamente me compete a mí”, explicó.

“Le deseo una pronta recuperación a Silvina... A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo mismo que le pasa a Silvina, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”, comentó muy sensibilizada.

En ese sentido, la hermana de Vicky contó cómo vive hoy luego de la experiencia que la marcó para toda la vida. “Pasé muchos años haciendo terapia para hablarlo y para que no me haga peor de lo que uno ya lo está llevando. Por eso lo expreso por acá y no lo contestó individual, porque es una forma de cuidar mi psiquis, seguir con mi música, con mis momentos lindos en donde fluya mi energía”.

“Las cosas están en la justicia, lamento profundamente lo que le está pasando a Silvina, le mandamos mucha luz, justicia”, finalizó.