Sorpresa: Ángel de Brito confirmó una inesperada separación en LAM

"Se separó nuestro compañero Fernando Dente de su novio Nico", sentenció el conductor, acto seguido añadió que las causas de la separación no trascendieron al 100%, "Nada que no le pase a la gente que está del otro lado. El amor es un misterio, al menos para mi. Uno siempre cuando llegan estos momentos y la relación se termina trata de decir 'es esto lo qué pasó' y a veces no es así", explicó el artista durante un móvil en vivo de LAM.

“Por ahora no nos elegimos más como pareja”.



Ambas figuras se encuentran trabajando en el musical "Heathers", donde trabaja Nicolás Di Pace, mientras que Fernando Dente es el director. Frente a la consulta de las panelistas sobre las causas de la ruptura, el actor señaló que "fue una relación hermosa de casi tres años y medio con una persona increíble como es Nico, compañerazo y una hermosa persona por fuera y el triple por dentro. Construimos un montón de cosas".

En esta línea el Dente se refirió a la relación de ambos y su final como "fue un año muy intenso para los dos, hicimos muchas cosas juntos y por separado y siempre todo funcionó muy bien. Hay un momento que deja de funcionar, pero lo más lindo es poder mirar a los ojos decir que estuvo buenísimo y que el otro piense lo mismo".

En cuanto al después de la separación, Fernando Dente aclaró que es todo muy reciente y que van a necesitar tiempo para sanar: "No deja de ser un momento muy doloroso, si bien hace casi un mes estamos separados, es todo un proceso".

Se terminó el amor oficialmente para la pareja de Gran Hermano: "Casi ni hablamos"

La exparticipante de Gran Hermano que ahora será parte del Bailando 2023, Coti Romero, contó cómo sigue su relación luego de la separación y de haber intentado regresar. “Casi ni hablamos”, expresó la modelo y sorprendió al público por sus últimas declaraciones.

En la previa del estreno del programa de Marcelo Tinelli que la tendrá enfrentada a Alexis Conejo Quiroga, recordó sus buenos momentos, pero confirmó que ya no se arreglarán: "Yo no sabía y cuando él trajo a mi mamá y mi papá ellos me dijeron ‘qué te parece si hacemos algo lindo para agradecerle lo que hizo’. No cualquiera hace una cosa así”.

En cuanto al regalo, aclaró que quiso agradecerle su familia y salieron juntos: “Tuvimos la idea de comprar algo salado, algo dulce, un regalito y fue. Creo que fue por respeto a mi familia. Fue un ratito, sopló las velas y se volvió”.

“Lo estoy llevando bien. No nos hablamos casi nada ya. Estamos trabajando en el mismo lugar, que es el Bailando, y nos saludamos por respeto, pero estamos bien”, aseguró Romero y consideró que esto es como cerrar la etapa y seguir. Y agregó que no va a haber vuelta atrás “para ninguno de los dos”.