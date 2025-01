Sofía Contreras y la tragedia familiar que cambió su camino laboral: "Se me bifurcó el camino"

La influencer Sofía Contreras visitó Right Now.

La influencer Sofía Contreras visitó este sábado Right Now , donde relató cómo por un episodio trágico cambió su destino y descubrió un talento que determinó su camino laboral.

"Pasé una situación familiar: mi hermano tuvo un accidente muy grande de tránsito, chocó contra un camión, quedó en terapia intensiva. En ese momento me iba a ir a estudiar afuera, me quedé en Argentina con mi familia y se me bifurcó el camino y dije 'bueno hay que empezar a trabajar'", detalló.

Entonces apareció una oferta que nunca había imaginado: "Empecé a trabajar en una aceleradora, una institución que invierte en emprendimientos tecnológicos para hacerlos crecer. No sabía ni mandar bien un mail y empecé a hacer todo lo que era marketing".

"Siempre digo que tuve suerte porque la cultura de trabajo que había en ese lugar era muy positiva y te ayudaba a crecer y a tomar control de lo que estabas haciendo", explicó sobre la experiencia que transformó su manera de visualizar el trabajo. "Cuando me fui de esa aceleradora tuve muchísimas ofertas de trabajo, porque se había visto como trabajaba", explicó.

Actualmente, Sofía es una de las influencers más reconocidas en el mundo de los negocios vinculados a la tecnología y transmite su experiencia a cientos de emprendedores que recurren a ella.