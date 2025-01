Virginia Feinmann, escritora: "El abuso infantil es algo muy sutil y produce mucha confusión"

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la autora sostuvo: "No cuento los abusos desde una manera literal o frontal, ni está dicho con todas las letras, más bien está velado. Quiero que el lector sea el que decida si es abuso o no. Hay muchos indicios. No quería apelar al morbo sino al artificio literario y no al estilo crónica", resaltó la autora.