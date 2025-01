Rodrigo "Vagoneta" Rodríguez: "Entendimos que no está bien reírse del otro"

El humorista saltó a la fama con Viceomatch, con la conducción de Marcelo Tinelli , que recuerda con "mucho sentimiento". Recién salido del conservatorio de actuación, estaba sin trabajo y esa fue su primera oportunidad: "Perdido por perdido me presenté y tuve que improvisar. Después me dijeron que tenía que estar en El Show del Chiste y no sabía contarlos y también dije que sí".

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el actor describió cómo inventó un personaje con voz rara para cautivar a Tinelli: "Como no se rió se lo tuve que explicar como que fuera un mimo... ahí se empezó a reír y todo fluyó".

Rodrigo se caracteriza por su risa y tentación que reveló es "producto de los nervios", y que todavía los tiene cuando se presenta en eventos privados: "En los shows privados digo 'yo ya cobré así que pónganle onda'", ironizó.

Rodrigo Vagoneta habló sobre su recuperación del alcoholismo

El actor habló sobre su adicción a la bebida: "Hace 8 años que no consumo alcohol y voy a un grupo donde me salvaron la vida". Contó que tocó fondo cuando se dio cuenta que "se peleó con amigos por el alcohol y que no se podía divertir o pasarla bien si no tomaba".

Un día su papá y su hermano lo buscaron a la salida de un teatro porque sabían que salía y se iba a un bar, ya no podía manejar y temía que le pasara algo. Otra vez fue su mujer, que le pidió que tuviera su bebé en brazos, y sintió que se le caía: "Ahí me asusté y me fui al grupo de ayuda y me dijeron veni mañana y pasado. Vení igual aunque sea tomado pero vení. El alcohol es alguien que me hizo mal y que no quiero volver a ver", reflexionó.

Además, aclaró que en esta etapa de su carrera trabaja mucho en redes sociales y con Instagram porque prefiere quedarse en casa con sus dos hijos chiquitos. Su familia es su refugio y orgullo.