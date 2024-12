Se filtraron las fotos para adultos de una participante de Gran Hermano 2025: las vende en dólares

Andrea Gran Hermano Redes sociales

En su presentación indicó: “Soy del barrio de San Cristóbal, soy profe del gimnasio, de localizada y spinning. Me gusta hablar mal de los hombres, pero el mercado está complicado”. Tiene 42 años y también es instructora de musculación.

Se casó, se divorció y hace 18 años no convive con nadie. En la casa fue bien recibida y se lleva bien con alguna de sus compañeras. No quedó nominada, pero no es una de las favoritas del público por el momento.

Quiénes fueron los primeros nominados de Gran Hermano 2024

La primera gala de nominaciones de Gran Hermano 2024 dejó en la placa del domingo 8 de diciembre a los participantes Delfina De Lellis, Carlos Tocco, Luciana Martínez y Ulises Apóstolo.

Gran Hermano 2024 primera placa de nominados Captura Telefe

Tras apenas dos días de convivencia, 20 de los 24 participantes de Gran Hermano 2024 se dirigieron al confesionario para votar por primera vez, ya que el líder Santiago Algorta tuvo que elegir a cuatro para que no tengan la posibilidad de nominar. Así, sus elegidas fueron todas mujeres: Delfina De Lellis, Jenifer Lauría, Petrona Jerez y Sandra Priore.