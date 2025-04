¿Se cancela Blade? Cuál es el rumor que surgió de la película de Marvel y cuál es el motivo

La noticia ha sido devastadora , dejando a los fans en vilo sobre el destino del icónico cazador de vampiros , sobre todo cuando hace unos días surgieron los últimos rumores de un posible nuevo proyecto con el director de John Wick que no se han materializado.

Por qué se cancelaría Blade, el proyecto que quería revivir Marvel

Según Rodrigo Perez, periodista de The Playlist, fuentes de confianza le han asegurado que la película de Blade está “básicamente cancelada” por el momento. A pesar de recientes especulaciones que vinculaban a Chad Stahelski (John Wick) con el proyecto, Perez desmiente esta información y señala que todo el desarrollo de la cinta se encuentra en punto muerto. Ninguno de los nuevos guiones habría pasado el corte y la producción con Mahershala Ali estaría más muerta que viva.

Esta no es la primera vez que la película de Bladeatraviesa problemas en su producción. Anunciada en 2019 con Ali como protagonista, la cinta ha sufrido múltiples retrasos, cambios de guionistas y directores, y una serie de obstáculos que la han convertido en una de las producciones más problemáticas de Marvel Studios. Inicialmente programada para el 3 de noviembre de 2023, luego se retrasó a 2024 y, más tarde, quedó sin fecha de estreno oficial y se llegó a confirmar su cancelación.

A pesar de este panorama desalentador, el personaje no está completamente fuera del UCM. Perez menciona que Mahershala Ali todavía podría debutar en este universo de películas y series basado en los tebeos marvelitas a través de otros proyectos. Entre las opciones que se barajan estarían la película en desarrollo de los Midnight Suns, la ambiciosa Avengers: Secret Wars o incluso una producción aún no anunciada.

De igual manera, desde Comicbook.com agregaron también que hay muchas chances de que el actor haga su debut en otra producción. "Marvel quizá introduzca a Blade en un proyecto diferente. Algunas de las posibilidades son Midnight Sons o Avengers: Secret Wars, aunque quizá no sea un lugar natural y podría demorarse hasta después de 2027", continuaron al respecto y en referencia al año de estreno de la sexta de Los Vengadores.

Para finalizar, hablaron sobre la posibilidad real de que Disney descarte al actor. "Si bien Mahershala Ali hizo un cameo con voz en off en la escena postcréditos de Eternals, el regreso de Wesley Snipes como el personaje en Deadpool & Wolverine no hizo más que presentar la pregunta si no debería simplemente ser Blade en el UCM", concluyó el artículo sobre la producción cinematográfica.