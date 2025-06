Santi Maratea mostró su transformación física tras ir al nutricionista

Marilina Bertoldi: "Me encanta haber causado polémica con El Gordo"

Quien actualmente juega en la Reserva del club Colegiales, contó que el punto de partida fue dejar el cigarrillo, lo cual generó un aumento de peso por ansiedad. Una vez estabilizado, decidió acudir a una nutricionista, quien le diseñó un plan alimenticio personalizado que siguió con constancia. Según detalló, no solo bajó 10,8 kilos , sino que también redujo su porcentaje de grasa y medidas corporales.

maratea antes Redes sociales

Si bien todavía no alcanzó su meta final, Maratea aseguró estar comprometido con el proceso y agradeció el apoyo de quienes lo acompañan, aunque también recibió algunas críticas por el enfoque del mensaje. En paralelo a esta exposición personal, el influencer atravesó un episodio que despertó su enojo.

Maratea ahora Redes sociales

Santi Maratea explotó de bronca luego que lo usaran para una estafa virtual

Días después de mostrar orgulloso su cambio físico, Santi Maratea descubrió que su imagen estaba siendo utilizada sin autorización en una campaña de engaño digital. El influencer encontró decenas de posteos en la red social X donde su cara aparecía junto a noticias falsas que incitaban a ingresar en links potencialmente peligrosos.

La situación lo llevó a grabar un video para advertir a sus seguidores. “Cuando vi que mi apellido era tendencia pensé que había hecho algo grave”, bromeó al principio, aunque luego se mostró molesto al no entender quién estaba detrás de esta maniobra. Los mensajes, disfrazados de titulares llamativos, simulaban noticias sobre denuncias y cancelaciones, con el objetivo de llevar a los usuarios a una web fraudulenta.

Maratea fake news X

Maratea explicó que este tipo de publicaciones forman parte de una operación paga: “Alguien invierte dinero para viralizar tuits falsos que redirigen a una página con una supuesta inversión en criptomonedas”, detalló. Incluso mencionó que otras figuras públicas, como Soledad Pastorutti, también aparecían involucradas en estos montajes.

El influencer pidió no hacer clic en esos enlaces ni difundir la desinformación. “Me impresiona mi fama, pero no entiendo por qué me eligieron a mí”, ironizó. Cerró el mensaje pidiendo colaboración para entender mejor cómo operan estas estafas y evitar que más personas sean víctimas.