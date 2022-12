Romina de Gran Hermano sospecha que Daniela fue amante de su exmarido por una insólita prueba

La situación comenzó a trascender cuando en las últimas horas, un fragmento que se viralizó en Twitter, se observa una charla de Romina con una de sus compañeras y explicó que Daniela tenía una imagen del Festa entre sus pertenencias. Fue ahí cuando la exdiputada la increpó y le dijo "¿Qué hacés con una foto de Walter? ¿De dónde lo conocés? ¿Cuánto hace?'".

En ocasiones anteriores la joven de enormes pestañas, comentó que afuera la espera un hombre de 20 años más grande, algo que llama la atención ya que la edad de Festa coincide con su relato.

https://twitter.com/ElLauchaOkey/status/1603629012127043584 ME DICEN QUE ONDA ESTO?

Romina le dice a Julieta: "¿Que haces con una foto con Walter?" WTF #GH2022 pic.twitter.com/xpa9Jrd3WY — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) December 16, 2022

En redes llegaron a especular que el mismo hombre le pagó a Daniela la operación de lolas que le cambió la vida hace cuatro años, después de conocerse en un evento político e iniciar una relación.

Sin embargo, tras es el fragmento, La Tora comentó sobre la polémica en Twitter y dio detalles que solidificaron los rumores.

"Se picó y no cebolla", comenzó Lucila Villar. "La foto que tiene Dani es con su pareja (a mí me la mostró) y está hace 4 años con el aprox. (si mal no recuerdo)", afirmó la Tora, confirmando que la foto de Daniela es con el hombre mayor que la estaría esperando afuera de la casa.

Por su parte, se espera que en la emisión del viernes del programa, la producción de más detalles del intercambio que tuvo como protagonista a las dos mujeres.