Picante cruce entre Romina Uhrig y Coti Romero en la previa del Bailando: "Es la más..."

"Fui a saludarla a Coty y empezó a decir que yo dije o que no dije... Me quiso dejar como mentirosa. Así que nada, una boludez. No sé qué le pasa. Todavía no arrancó el 'Bailando' y ya arranca a pelear, a mentir. Es la más mentirosa de todas, yo no le creo nada. Lo que acaba de hacer, no me parece que sea necesario", advirtió Uhrig ante LAM.

"No arrancó el Bailando y ya empezó a mentir".



Segundos después, el cronista de Instrusos vio como las exparticipantes se saludaban en cámara y se atrevió a decir:"Se nota algo tenso entre ustedes". Romina, respondió rápidamente y lanzó: "Por ahí no nos hablamos y eso. Pero cada vez que nos vemos, nos saludamos"

"Literalmente Romi no me fijo lo que hacen ustedes, no te preocupes por eso. Lo que dijiste la otra vez...”, deslizó sin filtro la joven oriunda de Corrientes. Acto seguido, Coty agregó: "Dijiste que nos juntamos el mismo día que se juntaron ustedes a comer asado". "Yo no dije eso", se defendió la diputada.

"Ahh, la típica" dijo la rubia y arremetió: "Le dijiste a Ari ‘parece a propósito que se hayan juntado justo ese día’". Algo que Uhrig le negó: "Yo no dije eso".

"A mí no me molestó. Yo a Ari le dije que venga a hacer asado a casa y me dijo 'me voy a juntar con los chicos' (por Coty, Camila, Agustín) y le dije 'no hay problema, Ari, otro día nos juntamos", explicó la exdiputada.

A lo que Coti Romero comenzó a desmentirla: "Vos dijiste que ‘parecía apropósito que se juntaron ese día’". Ante la acusación, Romina también contraatacó: “Bueno, después lo buscas y se lo pasas a él".

Ante la negativa de recordar sus palabras, la ex del Conejo abandonó el móvil, pero antes dijo: "Siempre hace lo mismo pero ella nunca se acuerda de nada así que...". Posteriormente, la joven se acercó nuevamente y le dijo a Intrusos: "Si no quiere estar cerca mío, que no se acerque. Pero no tengo por qué estar detrás del culo de nadie".