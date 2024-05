No fue por una infidelidad: Yanina Latorre reveló la verdad detrás de la separación de Emilia Attias y el Turco Naim

La panelista de LAM fue quien dio todos los detalles sobre la separación y también indicó que hubo una infidelidad por parte de la modelo con Nicolás Francella. Sin embargo, explicó que este no habría sido el detonante de la crisis sino, por el contrario, su consecuencia.

"Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo: 'No te aguanto más'. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas", señaló Latorre en relación al difícil momento que atravesaba el humorista.

Añadió que la decisión de la actriz, quien según sus palabras "llegó un día y lo rajó", no habría sido impulsiva porque "la pasó mal bastantes años: él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo. Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre", detalló.

Emilia Attias Turco Naim Yanina Latorre Yanina Latorre dio detalles de la ruptura de Emilia Attias y el Turco Naim. Redes sociales

La panelista sostuvo que esta situación fue la que desembocó en la infidelidad con Nicolás Francella, de la que aseguró tener pruebas. "La banco a ella. Él tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo", concluyó.

Contundente: qué opinó Nicolás Francella sobre las acusaciones de que es el tercero en discordia entre Emilia Attias y el Turco Naim

El actor Nicolás Francella dio su versión tras quedar en el medio de la ruptura de la pareja de sus colegas Emilia Attias y el Turco Naim, que se separaron después de una relación de más de 20 años y una hija en común llamada Gina.

En el portal de espectáculos de la periodista Laura Ubfal se difundió la palabra del hijo del comediante Guillermo Francella, y aseguraron que hablaron con él en exclusiva. Lo único que trascendió que dijo el productor fue contundente: "Es mentira".

Francella, Attias y Naím Nicolás Francella fue señalado como el tercero en discordia. Redes Sociales

Desde la web de Ubfal remarcaron que el joven prefiere no meterse más en el tema, que se desencadenó cuando la mediática Yanina Latorre aseguró en LAM que Naim apareció por sorpresa en el lugar donde estaban Attias y el hijo de Francella.