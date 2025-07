"Mala leche" y "mentirosa serial": el fuerte cruce entre Ángel de Brito y la China Suárez

Según contó, el chileno "fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto", pero no pudo iniciar la acción penal porque este miércoles fue feriado. De Brito añadió que, en los últimos días, los hijos de Suárez y Vicuña "no fueron al colegio, no vieron a la madre", que está en Turquía, y "no pudieron ver al padre".

Tras la serie de historias que subió el periodista, la China respondió desde Estambul y difundió un audio de Vicuña en el que se escuchan voces de chicos de fondo. "Están con más niños, están felices. Se van a dormir acá porque me parece ridículo dejarlos a las 11 de la noche para después retirarlos a la mañana siguiente", se escucha al actor.

Historia de la China Suárez contra Ángel de Brito 10-07-25

"Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas", sostuvo. "¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre con mi niñera a cargo", afirmó.

Y remarcó: "A pesar del escándalo que hicieron mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá". "Me callé años. Años. Se terminó, no me van a pisar más", afirmó la China. Lejos de dar por terminado el cruce, De Brito redobló la apuesta y le contestó en una nueva historia.

"Mala leche es comerse a los maridos de (Eugenia) Tobal, Pampita (Ardohain) y Wanda (Nara)", aseguró. "El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña. ¿Qué prueba es un chat con Lulú? Mentirosa serial, te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu ex", señaló.

Historia de Ángel de Brito contra la China Suárez 10-07-25

El periodista también la chicaneó con su usuario de Instagram, que es @sangrejaponesa. "En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática", sostuvo. También remarcó que, por la diferencia horaria, la China le estaba contestando a las 4 de la mañana de Turquía.

De Brito afirmó que Vicuña fue a una comisaría de la Comuna 14, pero "no hizo denuncia formal". "El abogado de 'sangremediática' le dice a la producción de LAM que los hijos ahora sí están con Vicuña cenando", informó. También aseguró que "hay audios y videos" de la secuencia. "Tengo prueba de todo y es de primerísimas fuentes, como siempre", concluyó.