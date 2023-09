Nicolás Cabré fue visto con su nueva novia: quién es y a qué se dedica

“Me cuentan que Cabré tendría nueva novia, también me cuentan que ella tendría Only Fans , pero que tras las fotos que le sacaron en un evento, ella le habría dado de baja”, contó Pochi de Gossipeame en su cuenta de Instagram con una foto de ellos.

Parte de la “no noticia” es fotografiar a los famosos en situaciones random y Marcia los comparte en su cuenta. Pero esta vez fue Ciudad Magazine quien propició para identificar la nueva pareja del actor exnovio de la China Suárez.

La joven se llama Arianna Surur y se dedicaría a subir contenido a la aplicación. “Los tengo medios abandonados por aquí, pero es porque estoy preparando nuevo material para ustedes. Paciencia”, había escrito en la app meses atrás y tiene un link especial que te redirige a todas sus cuentas.

Nicolás Cabré reveló el pacto que hizo con la China Suárez al separarse: "Lo tenemos en claro"

La China Suárez y Nicolás Cabré, de quien habló con mucho dolor Eugenia Tobal, demuestran vía redes sociales tener una relación muy buena y en las últimas horas, el actor reveló el secreto. Ambos son los padres de Rufina, su primera hija y luego de haberse separado en malos términos, decidieron llevarse bien.

En Noche al Dente expresó que su hija es lo más importante de su vida. “No me permito faltar a un acto o no estar presente cuando va a natación. Rufina es la que me hace levantarme temprano para llevarla al colegio, esperarla cuando sale y tomar la merienda”, reveló.

Pero en cuanto al vínculo con la mamá de su hija contó que desde el minuto uno “nosotros siempre tuvimos en claro que acá no importa más nada que Rufina. No hay nada más importante que ella y los nenes. Se traspasa para Amancio y Magnolia. Lo único que importa son ellos".