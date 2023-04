Nicolás Cabré confirmó su romance con una famosa y reveló la condición para que funcione.

El actor Nicolás Cabré confirmó su romance con una reconocida modelo y le puso un requisito para que funcione. Desde que se separó de Laurita Fernández, no se le habían conocido parejas, pero en el último tiempo se lo vinculó con la China Suárez, la madre de su hija, pero fue desestimado .

En todo este contexto, el actor confirmó que está en pareja con Mercedes Villador, es oriunda de Misiones, pero actualmente reside en México. Allí mismo es donde conoció a Luis Miguel, su expareja con el que vivió en Miami, pero a poco tiempo de su ruptura, decidió cambiar la página.

“Él me conquistó con su amor, con su dulzura. Yo lo tenía como un pibe menos expresivo por lo que había escuchado de él, pero realmente me ganó el corazón, es un divino", expresó en Socios del Espectáculo y agregó: "Con Nico nos estamos conociendo, nos caemos muy bien, él es un caballero y dulce conmigo, pero no sé qué va a pasar".

Pero al margen de toda esta felicidad, la pareja de Cabré puso ultimátum: "El tiempo dirá... Para que funcione, o yo tendría que vivir en la Argentina, o él en México, de lo contrario es un poco difícil"