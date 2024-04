Nicki Nicole sorprendió a todos desde Colombia con una microbikini que es lo último de la moda

Nicki Nicole llamó la atención al vestir una microbikini de Christian Dior en su última publicación de Instagram . La cantante sorprendió a sus más de 21 millones de seguidores con un look que marcó tendencia. La artista, conocida por éxitos como ‘Mamichula’ y ‘Por eso bebé’, se mostró más radiante que nunca, luciendo su renovado look de cabello rojizo.

La elección de su outfit no pasó desapercibida, ya que optó por una elegante microbikini blanca adornada con el icónico logotipo de Christian Dior , una marca sinónimo de lujo y glamour.

La imagen, que rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas, la muestra sentada, haciendo visible cada detalle de su estilo. Las piezas de este look, que fusiona la audacia con la elegancia, tiene un valor de 820 dólares, destacando así el gusto exquisito de la artista por la moda de alta gama.

Nicki nicole redes sociales

Esta publicación llega en un momento en que Nicki Nicole sigue acaparando titulares, tanto por su carrera musical ascendente como por su vida personal, recientemente marcada por su separación de Peso Pluma.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, con miles de "me gusta" y comentarios que van desde elogios hasta expresiones de apoyo y admiración por su talento. Las fotos no solo remarcan su estilo, sino que también sirven como un recordatorio de su estatus como ícono de moda y música en la escena internacional.

Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, volvió a lucirse en microbikini aprovechando el calor europeo

La compañera de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, causó sensación en las redes con su microbikini. En una playa paradisíaca de Tenerife, España, la influencer y empresaria se mostró vistiendo un traje de baño con un estampado de leopardo que destacó por su abertura central y ajuste.

La madre de Nina y Theo eligió un diseño que fusiona audacia y elegancia, con un corpiño de estilo deportivo y detalle de abertura acompañado de una bombacha cavada que sigue las últimas tendencias. Su look lo complementó con un maquillaje que realza su naturalidad, mostrando el equilibrio perfecto entre lo chic y lo casual.

Desde la playa se la pudo ver, además, con el pelo peinado con raya al medio y máscara de pestañas, delineado, contorno en las mejillas y labios rojo suave.

Agustina Gandolfo microbikini Instagram

La publicación en Instagram no tardó en llamar la atención, recibiendo una ola de “Me gusta” y comentarios llenos de elogios. Entre halagos y emojis de afecto, sus seguidores se refirieron a su estilo, destacando su habilidad para mantenerse siempre en la vanguardia de la moda.