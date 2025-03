Natalia Oreiro defendió a Lali Espósito y María Becerra: "Los artistas que hablan lo hacen por los que no pueden hablar"

La actriz y cantante sostuvo que no se puede separar a los artistas e intérpretes del resto de la sociedad argentina.

Natalia Oreiro defendió a Lali Espósito y María Becerra: "Los artistas que hablan de la realidad lo hacen por los que no pueden hablar"

La actriz y cantante Natalia Oreiro defendió a sus colegas María Becerra y Lali Espósito de los constantes ataques del presidente Javier Milei y funcionarios de su Gobierno al sostener que los artistas que opinan de la realidad lo hacen por aquellos que "no pueden hablar".

En un adelanto de una entrevista que le hizo Lautaro Mailin para Fuera de Agenda, que se podrá ver el próximo sábado de 19:00 a 21:00hs, Oreiro sostuvo que no se puede separar a los artistas e intérpretes del resto de la sociedad argentina.

"Sería muy egoísta, al menos en mi lugar, decir que a los artistas ´nos falta o deberían tratar de...´. Me parece que hay muchas realidades muy difíciles, la de los jubilados es la más clara", manifestó la actriz.

"Los que hablamos nos exponemos para los que no tienen esos privilegios. Entonces siento que a veces es injusto cuando se le pega a los artistas que hablan porque no lo hacen por ellos, lo hacen por los que no pueden hablar", agregó.

Desde el comienzo de su gestión, el mandatario tuvo varios cruces con artistas y un especial encono contra las cantantes Lali Espósito y María Becerra, a quienes bautizó "Ladri Depósito y María BCRA" por tener distintas manifestaciones contra su Gobierno.