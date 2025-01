Murió el reconocido director de cine David Lynch.

“Agradeceríamos algo de privacidad en este momento. Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘Mantén tu ojo en la rosquilla y no en el agujero. Es un día hermoso con sol dorado y cielos azules todo el camino’”, concluyó el comunicado.

David Lynch

Lynch había revelado en 2024 que sufría de enfisema, una enfermedad atribuida a décadas de tabaquismo, situación que lo obligó a retirarse de su actividad. Había sido diagnosticado en 2020, pero no dejó de fumar hasta dos años después, cuando su condición se volvió crítica.

"Señoras y señores. Sí, tengo un enfisema debido a mis muchos años de fumador. Tengo que decir que disfrutaba mucho fumando y que me encanta el tabaco, su olor, prender fuego a los cigarrillos, fumarlos... pero este placer tiene un precio, y en mi caso es el enfisema. Hace más de dos años que dejé de fumar. Hace poco me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma, salvo por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y nunca me jubilaré. Quiero que todos sepan que aprecio mucho su preocupación. Con cariño, David", había escrito Lynch en su cuenta de X al momento de comunicar su diagnóstico.