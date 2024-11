Murió el exbaterista de My Chemical Romance Bob Bryar a los 44 años

El exbaterista de My Chemical Romance Bob Bryar murió en su casa de Tenessee a los 44 años . Su cuerpo sin vida fue encontrado por encargados del control animal que ingresaron a su vivienda preocupados por el estado de sus dos perros.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento. Sin embargo, autoridades descartaron indicios de violencia ya que las cosas del músico se encontraban intactas.

El baterista se unió a My Chemical Romance en 2004 en reemplazo de Matt Pelissier y fue parte de The Black Parade en 2006, el trabajo más reconocido de la banda y con la cual confirmó su lugar en la escena mundial de la música.

Seis años después, justo antes del lanzamiento de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, dejó la banda a pesar de haber contribuido en el disco. Tras esta decisión, se alejó de la música y se dedicó a la venta de bienes raíces en Tennessee.