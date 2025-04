Ñejo: "Hoy en día llegas a Puerto Rico y tenés que hablar inglés, ¿por qué?"

"Me siento como cuando fui a Colombia por primera vez, me da emoción el cariño de la gente. Vine con miedo porque a pesar de tener fanáticos uno nunca sabe, pero ya con el cariñito que me dieron en la calle hoy ya sé que estará bueno. Que chamaquitos jóvenes sepan quién tú eres es emocionante y que me llamen veintipico de años después, más", contó el cantante boricua Carlos Daniel Crespo Planas , más conocido como Ñejo , quien visitó la Argentina para participar del Flow Z Festival.

Es considerado en el mundo como uno de los pioneros del reggaetón, pero a su parecer él pertenece a la segunda camada de artistas que se volcaron al género. "Empecé improvisando antes de que empezara. El reggaetón era la música que estaba circulando y me animé a rapear sobre los instrumentales. Yo escribía con rap todas mis canciones, pero cuando fui a grabar al estudio de grabación lo que sonaba era reggaetón. No entiendo por qué mucha gente separa estos géneros entre sí, es una rama. Uno puede rapear sobre cualquier pista, ya sea salsa o merengue".

Y si la ves, Escapate Conmigo y Señal de Vida son algunos de los hits que el artista boricua creó y suenan hasta la actualidad en las discotecas porteñas. Carlos Crespo fue una máquina de hacer hits que conformaron la esencia del reggaetón a la hora de elegir artistas de la actualidad que admira o considera talentosos, es terminante: "Bad Bunny siempre me sorprende, aunque sea mainstream. Este último disco, Debí tirar más fotos, me sorprendió. Él sabe innovar, hacer cosas diferentes de álbum a álbum. De todos modos, no me dejo llevar por los números. Escucho Bad Bunny de la misma forma que a un cantante que no tiene grandes números, pero que me gusta cómo rapea. A mí me gusta la letra, que rimen cabrón".

"Los artistas que están pegados casi no están haciendo reggaetón en Puerto Rico. La situación de la isla es complicada. Gracias a Dios nosotros tenemos una identidad a pesar de tener pasaporte estadounidense. Yo viví en Colombia, Miami, ahora en Orlando y siempre vuelvo a Puerto Rico. Cuando voy para allá, me doy más cuenta de lo que está pasando y de lo que habla Bad Bunny", señaló el artista.

"Lo que la gente no entiende es que Puerto Rico es bien pequeña. Mucha gente dice ´¡Ah! Pero ustedes pueden ir a Estados Unidos´. Sí, pero Estados Unidos es gigante, PR cabe en ese país un millón de veces. En nada, nos pueden quitar a Puerto Rico de las manos porque es chiquito y es fácil que un corillo de millonarios compren la isla. Se meten 50 cabrones y nos sacan pa'l carajo. Me da pena que nos vayan a quitar Puerto Rico", agregó.

Ñejo se suma a la crítica de Bad Bunny y reflexiona: "Me estoy por mudar en dos meses de vuelta a mi país y cada vez me doy más cuenta lo que pasa. Deberían hacer leyes para que no puedan vender todo el territorio. Ahora están privatizando hasta las playas de Puerto Rico. Hay ciertos políticos y ciertos cabrones que por el dinero venden lo que sea. Entonces, el boricua no tiene acceso a llegar a las playas, ¿entiendes? Hoy en día tenés que llegar a Puerto Rico y hablar inglés, ¿por qué? Aprende español tú. Tener que ir a tu propio país y hablar otro idioma es... (risas). Cuando voy a Estados Unidos tengo que hablar inglés. No se entiende. Hay mucha gente que ve a la isla como un signo de dólares. En seis meses nos pueden comprar PR entre un par de magnates".

-¿Cuál es tu paso a paso antes de dar un concierto, hay alguna cábala?

-"No tengo un ritual, pero ahorita me da miedito antes de salir y le pido a Dios que salga todo bien. No sé por qué a esta altura, sea donde sea, me da miedo. Ahora estoy bien, pero cuando llega la hora tengo esos nervios. Yo creo que el día que pierda ese miedo y me la crea, se termina todo".