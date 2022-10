Mike Amigorena sobre el trasfondo de "Limbo": "La aristocracia no se permite el libre albedrío sin dañar"

Por su parte, Mike Amigorena describió el alma de la ficción. "Es un ámbito de tapar. La aristocracia no se permite la sensibilidad, no se permite el libre albedrío sin dañar. Entonces, claro que las apariencias engañan ", describió.

Y dio detalles del personaje que interpreta. "Ignacio se la pasa ocultando, está contenido por no hacer quedar mal a su padre, porque no él sabe como doblegarse a ese padre que ya no está. Todo lo que piensa es ficticio", sostuvo.

El intérprete definió como el "Limbo" como un "gran punto de partida". "Cuando uno está en el limbo ya sabes que estás perdido", agregó.

Los actores de la serie meditaron acerca de lo que los movilizó la pandemia y la cuarentena. "En un primer momento de la pandemia tuvimos una zona de reflexión y después casi que volví loco. Casi todos estábamos apostando a que la humanidad iba a hacer mucho mejor, pero finalmente nos dimos cuenta de que no", contó Esteban Pérez.

Por su parte, Amigorena relató: "Yo salía a la ventana de mi casa y un pájaro o 500 pájaros se posaban y el programa era mirarlos, o mirar qué hacia el vecino. No me olvido de que en ese momento te das cuenta de que no necesitas nada mas que el contacto, el vínculo y la naturaleza. No hay que perder de vista la pandemia, nunca más... cuando uno se fruste... acordate que estabas liviano, no cambiandote las medias".

La española Clara Lago que interpreta a Sofía, una joven millonaria que parece tenerlo todo en España y que debe viajar a Argentina debido a la partida de su padre, habló de lo que debe soportar su personaje en la historia.

"Cuando tu tiene unos planes y la vida te propone otro camino, es muy fácil enfadarte. Si tu te quedas en la no aceptación de la realidad, ni vas a seguir tu plan también te vas a perder el presente de la vida. Está muy bien ir por tus sueños, pero hay que estar abierto ante lo que la vida te está proponiendo y ver qué es lo que te puede ofrecer, el aprendizaje", enunció Lago.

Sinopsis de "Limbo"

"Sofía es una joven millonaria que parece tenerlo todo. Sin embargo, cuando muere su padre, debe regresar a Buenos Aires y enfrentarse a un legado que incluye el negocio familiar, la rivalidad con sus dos hermanos y el descubrimiento de una faceta desconocida de su padre. A pesar de todo, Sofía se propone triunfar y, con estrategias poco ortodoxas, transformar su entorno y su destino".

Actores de "Limbo"

El elenco está conformado por los actores argentinos Mike Amigorena, Esteban Pérez, Rebeca Roldán, Geena Román, Andrés Gil, Enrique Piñeyro, Michel Noher y Andrea Frigerio; así como por la primera actriz española Carmen Maura.

Dirección de "Limbo"

Dirigida por Agustina Macri y Fabiana Tiscornia, fue desarrollada creativamente por la dupla Mariano Cohn y Gastón Duprat