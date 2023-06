Maslatón volvió a opinar sobre los precios de las entradas de Taylor Swift: "No saben medir nada"

“Si las entradas para Taylor Swift se vendiesen a 700 USD en vez de a 150 USD como sucede, lo mismo se llenarían las dos canchas. Argentina es recontra bullish y hay mucho más poder de compra de lo que cree el INDEC. 3/4 de la economía es Barrani”, expresó en Twitter.

Las fanáticas no querían que vaya a ninguno de sus shows. Sucede que el militante libertario va a todos los eventos públicos que puede, así lo hizo con el Mundial Qatar 2022, con el Mundial Sub20, con distintos recitales y ahora busca hacerlo con Taylor.

Previamente había discutido porque muchas fanáticas consideraban que le arruinaba el lugar a otra persona que de verdad quería ir. Pero él respondió firme: “Caso contrario hay que racionar. Y el problema de racionar es quién lo hace y con qué criterio reparte. El mercado libre lo arregla todo. A River con Taylor Swift irán los que más paguen”.

El desopilante cruce de Carlos Maslatón con las fanáticas de Taylor Swift que quieren evitar que vaya al recital

Twitter fue el escenario de un inesperado pero divertido cruce entre Carlos Maslatón con fanáticas de Taylor Swift que quieren evitar que el abogado concurra a los recitales que la cantante estadounidense dará en Argentina en el mes de noviembre.

Todo comenzó cuando Maslatón confirmó que haría lo posible para conseguir entradas para ir al show con dos amigas. "No me pregunten más, ya dije que voy a ir o que pretendo ir al menos. Con dos amigas, una de San Juan y otra de Santa Fe. Mi amiga de Santa Fe estará en línea para proceder, mañana. No se si tendremos éxito. La sobredemanda es absoluta. Argentina es ultra bullish", escribió en su Twitter.

"Carlos la sobredemanda no es un tema bullish es porque la gente que no es swiftie (vos) quiere ir por algún motivo que no me consta. Es una cuestión de FOMO? Enserio no sé por qué querrías ir, con todo respeto: qué te importa", le escribió una usuaria de la red social.