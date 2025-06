Cristina Kirchner hizo un diagnóstico de la economía argentina: "Consume dólares que no tiene casi con la voracidad de un drogadicto"

Además, agregó: "Para decirlo más clarito: un tercio del segundo préstamo del FMI de u$s12.000 millones. Si se llevaron en 45 días un tercio del último préstamo, qué puede salir bien de todo esto. ¿Alguien me lo puede explicar coherente y sensatamente?".

Banderazo en Parque Lezama

En esa misma línea, criticó duramente la fuga de capitales y el encarecimiento en dólares del país: "Y si sumamos todos los dólares que se van y se siguen yendo porque estamos en un país donde los argentinos les resulta más barato comprar ropa, electrónica y consumir en el exterior. La cuenta es sencilla: estamos al horno. Eso con los dólares que incluye nivel de endeudamiento con bonistas y otros organismos multilaterales".

Cristina no se olvidó de la deuda del Estado con las provincias, producto de "la motosierra" de la gestión de Javier Milei que hizo un recorte fiscal en las transferencias a las jurisdicciones del país: "Con los pesos no nos va demasiado mejor. Si analizas el superávit fiscal, te das cuenta que es muy trucho. Le deben plata a todas las provincias, que están con el agua llegándole a las narices. Le deben fangotes de guita, monumentales", añadió.

Finalmente, concluyó: "Eso solo en cajas previsionales. No hablemos de financiamiento educativo, de obras paralizadas. Solamente en las obligaciones de los acuerdos fiscales, deben fangotes a las provincias. Desfinancian la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, las universidades. No arreglan rutas, no construyen una sola obra pública, una escuela. No hacen nada que sea responsabilidad de la gestión del Estado".