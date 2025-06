Histórico triunfo de Los Pumas frente a los British & Irish Lions en Dublín

El seleccionado nacional, dirigido por Felipe Contepomi y con numerosas bajas en su plantel, arrancó con gran intensidad, dominando territorialmente y abriendo el marcador gracias a una precisa patada de Tomás Albornoz. Los Lions, que agrupan a figuras de Inglaterra, Irlanda, Gales y Escocia, intentaron reaccionar con un try de Luke Cowan-Dickie que fue anulado tras revisión del TMO.

Fin Smith igualó mediante un penal, pero Los Pumas retomaron el control con un try de Ignacio Mendy y dos penales más de Albornoz. Sobre el cierre de la primera mitad, una recuperación de Juan Martín González permitió una gran jugada colectiva que culminó en un try del propio Albornoz para el 21-10 parcial.

En la segunda parte, los Lions salieron decididos a revertir el marcador y lograron igualar con un try penal y otro de Tadhg Beirne, aprovechando la inferioridad numérica por la amarilla a Mayco Vivas. Pero el conjunto argentino no se desmoronó: Rodrigo Isgró inició una buena secuencia ofensiva que finalizó en el try de Santiago Cordero. En los últimos minutos, Los Pumas defendieron con firmeza ante el avance británico y, tras una jugada revisada por el TMO, lograron mantener la ventaja hasta el final.

Con este resultado, Argentina suma una victoria clave desde lo anímico de cara al Rugby Championship y rompe una larga racha sin triunfos ante uno de los combinados más prestigiosos del rugby mundial.

Mirá el resumen del gran triunfo de Los Pumas sobre los British & Irish Lions