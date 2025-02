Marvel prepara una sorpresa tras despedir a Jonathan Majors: ¿vuelve Kang?

De igual manera, rápidamente se mostró en contra de 'heredar' el rol: "Pero siento que quiero un papel que sea mío, sea cual sea, lo que sea que desarrolle. Algo no me pareció correcto, como, 'oh, ¿reemplazaría a alguien?'. No, quiero construir algo desde cero que sea mío". Así, evidenció su interés por sumarse al UCM pero no como el polémico personaje.

Colman Domingo Kang Marvel Colman Domingo no parece interesado en ser el nuevo Kang de Marvel Studios. Redes sociales

Para finalizar, Domingo explicó: "Siento que esa nunca fue una conversación desde mi punto de vista, si se habló de mí reemplazando a Kang, pero sé que querría construir algo desde cero. Entonces, todavía hay conversaciones". Todo esto da a entender que hay muchas chances de que aparezca en Marvel, aunque no como El Conquistador.

Disney confirmó quiénes serán los villanos de Marvel en 2025 y llenó de expectativa a los fans

La compañía estadounidense The Walt Disney Company confirmó quiénes serán los villanos de Marvel Studios en 2025 y llenó de expectativa a los fanáticos luego de haber lanzado los teasers de sus principales películas.