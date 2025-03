Marvel confirmó la serie más esperada por los fanáticos: "Va a ser muy oscura"

En diálogo con el portal The Hollywood Reporter, Jon Bernthal fue consultado por el regreso de Frank Castle a Marvel y de la mano de Daredevil: Born Again. Al respecto, el actor se mostró muy feliz: " Me preocupo mucho por él, estoy muy agradecido de tener la oportunidad de contar la historia que creo que los fans merecen ".

Por otro lado, agregó que también será parte de la segunda temporada: "Estamos dando todo lo que tenemos y trataremos de contar una historia de Frank Castle que le dé a la audiencia lo que quiere. No va a ser fácil, ni light, y creo que es la versión que este personaje merece. Estoy más que honrado y agradecido de que tengamos la oportunidad". Vale recordar que su última aparición fue en 2019 y durante su propia serie The Punisher.

Jon Bernthal The Punisher 2024 Pasaron 5 años para que Jon Bernthal se vuelva a poner el traje de The Punisher. @MCUReport en X (ex Twitter)

A la hora de referirse al especial que tendrá en Disney+, Bernthal confesó: "Va a ser oscura... Frank no tiene ningún interés en salir de la oscuridad. No va a ser fácil. No sé si tendrá el tono de Netflix, pero no será un Punisher light, eso se los prometo". Con estas palabras, terminó por confirmar que hay grandes chances de que consiga la categoría R (restringida), al igual que ocurrió con Deadpool y Wolverine en 2024.

Esta especie de spin-off puede justificarse con números y no solo con el cariño del público por The Punisher. Según informó el portal TheWrap, Daredevil: Born Again consiguió el mejor estreno de Disney+ en 2025 y gracias a las 7.5 millones de reproducciones, lo que deja a las claras el deseo de los fans por ver a los personajes de Marvel introducidos por Netflix.

Marvel anunció el regreso menos pensado para uno de sus proyectos más esperados: de qué se trata

El estudio cinematográfico Marvel Studios confirmó el regreso menos pensado para una de sus series más esperadas por la audiencia y sorprendió a más de un fanático que está al día con las producciones de superhéroes.