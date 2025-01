Marvel confirmó la ausencia menos esperada en Avengers: Doomsday y genera preocupación

El estudio cinematográfico Marvel Studios quedó expuesto luego de que se confirmara que una de sus principales estrellas no será parte de Avengers: Doomsday , la película más esperada de Disney en el 2026 .

En diálogo con el portal Variety, Benedict Cumberbatch sorprendió al confirmar que no será parte de Avengers: Doomsday y llenó de preocupación a los fans. " ¿Es un spoiler? ¡A la mierda! El personaje no se alinea con esta parte de la historia . Doctor Strange estará en mucho de Avengers: Secret Wars ", reveló en un primer lugar.

Con respecto a su futuro en Marvel, el actor británico explicó: "Es bastante central para el rumbo que podrían tomar las cosas, están muy abiertos a discutir hacia dónde vamos a continuación. Es un personaje muy rico para interpretar. Es un humano complejo, contradictorio y problemático que tiene estas habilidades extraordinarias, así que hay cosas potentes con las que jugar". Con estas palabras, dejó en claro la satisfacción que le genera interpretar a Doctor Strange.

Benedict Cumberbatch Doctor Strange Cumberbatch anticipó que no volverá como Doctor Strange en Avengers: Doomsday. Marvel Studios

De igual manera, los últimos años estuvieron protagonizados por múltiples mentiras entre los protagonistas de las películas de Marvel y con el objetivo de sorprender a las audiencias. La principal de ellas sucedió en Spider-Man: No Way Home, donde regresaron Andrew Garfield y Tobey Maguire luego de haber asegurado que no iban a estar.

