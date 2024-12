Marixa Balli ya no estará como panelista en LAM: la drástica decisión

La intérprete de La Cachaca respondió que no se pusieron de acuerdo con el sueldo: “ Se hubiesen esmerado un poquito más con lo económico entonces...”, lanzó.

La noticia fue adelantada este jueves por el conductor Ángel De Brito quien aseguró que la exbailarina se despedirá el viernes del ciclo de espectáculos. “Mañana, último programa en vivo del año. Terminamos la temporada de LAM", empezó el presentador.

"Mañana se despide Marixa Balli, va a tener la despedida que se merece, algo lindo. Te vamos a pasar videos, dejaste tu huella acá, frases icónicas y momentos únicos”, destacó el periodista en el streaming Angel responde.

De Brito le preguntó a Balli si iba a criticar el ciclo igual que lo hizo la panelista Fernanda Iglesias, cuando se fue por el mismo motivo, y ella aseguró: "No, porque es un programa que adoro. Es una pena que por un tema de dinero no se arregle, pero está todo bien, me voy contenta”. La primera en salir de LAM fue Nazarena Vélez, que se irá a Villa Carlos Paz, Córdoba, este verano 2025 con una obra teatral con su hija Barbie.