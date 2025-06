Rocío Marengo se convertirá en mamá: Ángel de Brito dio todos los detalles

“Hace mucho tiempo que vengo hablando de un embarazo bomba, y finalmente lo puedo contar”, dijo el conductor de LAM, en América.

Agregó: “Pasaron las 10 semanas, y finalmente puedo confirmarles que Rocío Marengo va a ser mamá por primera vez”. Además, remarcó que tiene fecha para enero 2026.

Recientemente, la modelo se iba a sumar al elenco de Bondi pero por su estado no pudo ser: “No pudo porque fue lo del embarazo, estuvo con náuseas, vómitos, reposo, pero por suerte ya está bien. Ahora está en Chile, trabajando un poquito, fue con su mamá”, explicó De Brito.

Rocío Marengo: "Fue un flechazo"

Rocío Marengo y Eduardo Fort llevan una relación de más de 10 años, y ella lo hizo público recién cuando estaban habían pasado 8 años de ese "flechazo a primera vista". La modelo contó en el programa Cortá por Lozano que “él me acompañó en momentos de mi carrera, como cuando hice la tapa de Playboy, me apoyó. O cuando entré a un reality", sin nombrar al empresario.

"A él no fue lo que más le gustó, pero se la bancó. A veces nos tomábamos nuestro tiempo porque él no estaba de acuerdo y yo me mantenía firme en el trabajo", agregó sobre su compañero de vida.

Después reveló el misterio: su pareja: “Sí, estoy de novia con Edu Fort, que es perfil bajo”. Ella sigue con su carrera, en Argentina y el exterior, y él está a cargo de la empresa familiar.

Además, ella se sumó a la familia ensamblada con los hijos de Ricardo Fort y los sobrinos de su pareja: “Es un familión que me divierte. Edu me dio un lugar divino, sus hijos, sobrinos, me incluyeron. Siempre me hicieron una más. Tuve suerte con los hijastros”.