Mario Pergolini fue plantado por una estrella de la televisión: "Dio varias excusas"

Con respecto a las razones, aclaró: "Dio varias excusas. La última fue que se sentía mal. La segunda excusa fue que no quería tanta exposición. Cris Morena dijo que le molestó que no fue la primera mujer invitada". Así, las críticas no tardaron en llegarle en redes sociales y esto podría manchar su imagen de cara al futuro.

Ahora, se desconoce cómo será el próximo programa de Mario Pergolini en El Trece, pero lo cierto es que hay muchas dudas sobre las próximas semanas del ciclo. Tras esta fuerte ausencia, lo más probable es que se termine por evitar ciertas figuras para no pasar por una situación así otra vez.

Mario Pergolini criticó a Riquelme: "Boca es una sola institución, no somos dos clubes"

El exvicepresidente de Boca, Mario Pergolini, cuestionó duramente al actual presidente, Juan Román Riquelme, porque aseguró que se generó una división en el club de la Ribera, ya que el ídolo se instaló lejos de la Bombonera y le dio más fuerza al predio deportivo de Ezeiza.