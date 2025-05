María Becerra, luego de su internación: "Un rayito de sol en medio de..."

María Becerra habló en redes sociales , después del duro momento que vivió con la internación y pérdida de un embarazo ectópico, junto a su pareja J Rei : "Estos días he estado pintado muchísimo para procesar y canalizar varios pensamientos ", empezó.

Agregó: "Me hace tan pero tan feliz este lanzamiento… Es un rayito de sol en medio de esta neblina que a veces aparece y desaparece. Los quiero mucho, me hice esta cuenta para mostrarles lo que hago cuando no estoy cantando jejej @aca_me_expreso_diferente".

La nueva cuenta de IG ya tiene 169 mil seguidores, y en la descripción se puede leer: "Hola, soy María Becerra esta es la cuenta en donde me expreso de otras formas. Me gusta pintar, hacer cerámica, tejer, bordar, y muchas cosas más".

La artista se recupera luego de pasar por segunda vez por la misma condición de salud que puso en riesgo su vida por una hemorragia interna. "Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo ”, detalló su equipo en un comunicado.