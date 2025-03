Levantan un histórico programa de El Nueve por bajo rating: qué ciclo lo reemplazará

Las autoridades tomaron la determinación de darlo de baja porque no rendía de la manera que esperaban. Por ese motivo, lanzarán la nueva grilla con novedades.

La conductora habló sin filtros y expresó: "Es lo que hay. Hace más de 30 años que estoy en esto. No deja de ser un garrón porque estoy sosteniendo un aire que se que termina...". Cabe destacar que Cohen fue la reemplazante de Maju Lozano, quien renunció meses atrás.

En diálogo con América TV indicó: "Llegué al programa cuando se fue Maju Lozano y fue una gran oportunidad para mostrarme diferente a lo que venía haciendo. Estuvo buenísimo y no quiero que termine, pero no depende de mí”.

Embed Karin Cohen habló del levantamiento de su programa y lo que sintió cuando sacaron su foto del pasillo del canal.



Repito que se están manejando pésimo en la comunicación con los conductores… https://t.co/mqIFBznlII pic.twitter.com/PfAo5GZLgj — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) March 6, 2025

Cohen contó que retiraron su foto de los pasillos del canal antes de que termine el programa: "Fui a buscar un café y vi que había un agujero en la pared, pero yo todavía estaba sosteniendo tres horas de aire... Es más ego que otra cosa, un día estamos y otro no. Tengo el apoyo de mis compañeros, que son lo más, estoy súper orgullosa de ellos".

Su lugar lo ocupará Graciela Alfano con un ciclo que irá de lunes a viernes de 15.30 a 17. "Estoy muy contenta. A mí me gustan los desafíos, salir de mi zona de confort. Necesito algo que me dé adrenalina, que me haga aprender", reveló la nueva conductora en La Noche de Mirtha.