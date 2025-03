Gran Hermano volvió a ser el gran ganador del rating en febrero, pero se acorta su diferencia: un programa dio el batacazo

Los promedios generales de 12:00 a 24

Telefe 6,74

El Trece 3,47

America TV 1,75

El Nueve 1,32

TV Publica 0,30

Net TV 0,22

Bravo TV 0,08

La diferencia entre Telefe y El Trece ya parece ser irremontable, sacándole casi el doble de promedio general, mientras que los pésimos números de America hacen que El Nueve cierre uno de los peores meses de sus más de 60 años de historia.

Los programas más vistos de febrero

Gran Hermano 14,04

Copa Libertadores 12,63

Recopa Sudamericana 8,15

Telefe Noticias 7,69

Conmebol Libertadores (Post Partido) 7,63

Gran Hermano valija Captura Telefe

De esta manera, Telefe logra reinar, no solamente con su flamante promedio general sino que dominando el top five mensual. La tendencia no pareciera que vaya a revertirse para este mes, pero al menos la esperanza de parte de los directivos de eltrece es que la brecha se achique un poco más.

A final de mes veremos si esto se pudo concretar o quedo en una mera ilusión, pero lo cierto es que todos los canales apuestan en que el encendido pueda sumar algunas décimas más, que se pierden en lo que son las plataformas de streamings.