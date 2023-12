La serie turca de Netflix de 8 capítulos para ver una y otra vez

Ambientada en pintorescos paisajes costeros, "Mi otra yo" teje una trama intrigante con un desenlace impredecible. Además, introduce el fascinante concepto de constelaciones familiares en su núcleo narrativo.

Ada, Sevgi y Leyla, antiguas compañeras de cuarto en la universidad, enfrentan un momento crucial cuando a Sevgi le diagnostican cáncer. Este acontecimiento fortalece aún más su vínculo, llevándolas a emprender un viaje a Ayvalik, una ciudad turca.

En su búsqueda de respuestas, se encuentran con Zaman, un hombre especializado en constelaciones familiares. Sorprendentemente, descubren que son ellas mismas quienes necesitan este viaje de autodescubrimiento para seguir adelante.

En "Mi otra yo", las vidas de estas amigas dan un giro de 180º, explorando un viaje lleno de descubrimientos internos, asombros y revelaciones sobre sus parientes, sus ancestros y las diversas facetas de sus propias identidades.

