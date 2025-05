Pánico en Recoleta: cinco personas fueron asistidas por un incendio en un edificio

Las víctimas sufrieron inhalación de humo y fueron socorridas por un grupo de médicos en el lugar, por lo que no se las trasladó hacia hospitales. Se trata de tres hombres de 18, 39 y 52 años y dos mujeres de 38 y 79.

Por su parte, los bomberos extinguieron el fuego y ahora comenzó una investigación para establecer los motivos que desencadenaron el incendio.

Pánico en un edificio de Recoleta por la explosión de una caldera

Una caldera explotó en un edificio del baño porteño de Recoleta y 72 vecinos debieron ser evacuados. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en el estacionamiento de la edificación, en Santa Fe y Sánchez de Bustamente.

Algunos de los vecinos comenzaron el día alarmados, incluso con la sospecha de que se tratara de una bomba. Con pánico abandonaron sus propiedades, aunque por el momento no se registraron heridos, solamente daños materiales.

Producto de la detonación, los autos estacionados en las inmediaciones del edificio quedaron destruidos y por el momento no hay luz ni gas. De hecho una cuadrilla de Metrogas trabaja en el lugar junto a Bomberos, personal de la Policía de la Ciudad y efectivos de Defensa Civil.

Los Bomberos lograron acceder a la construcción tras forzar la puerta. Debido al gran porte del edificio, se vieron obligadoss realizar una revisión completa por parte del personal técnico especializado.

Según se informó, no hay peligro de derrumbe, pero están realizándose los peritajes correspondientes en la edificación. C5N logró hablar con una de las vecinas, quien comentó: "Yo me quedé dormida, no escuché nada, ni la explosión. Yo vivo en el quinto piso y me terminó llamando el portero. 'Bajá que te van a ir a buscar', me dijo. Reventaron la planta baja parece, y que voló la pared de la cochera, pero no vi nada".