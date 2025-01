La reacción de L-Gante a los memes por los chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "La hamburguesa..."

Un nuevo capítulo de la novela entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez volvió a sacudir al mundo del espectáculo cuando, el músico Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, volvió a aparecer en escena en esta polémica después de no haber hablado tras confirmar la separación con la empresaria.

De gira por la costa argentina por la temporada de verano, el referente de la Cumbia 420 reconoció que, si bien la relación con Nara finalizó, todo fue en buenos términos, siguen hablando y no descartó la posibilidad de cuando regrese a Baires volverse a encontrar para “tomar algunos mates”.

En diálogo con Intrusos por AméricaTV, el artista oriundo de General Rodríguez contó cómo reaccionó a los memes por los chats del exmatrimonio en medio de su crisis y separación.

Al principio aclaró que sus amigos “no opinan del tema, son muy respetuosos todos”, sí reconoció que “nos reímos con lo que se dice, con las realidades alteradas”. Además, entre risas aseguró que “con los memes de Facebook, la leche en la hamburguesa, todas esas cosas, eso obvio, nos reímos, es buenísimo”.

Por otro lado, le preguntaron si tiene una canción hecha de su separación con la empresaria y lanzó un adelanto vinculado a su música: “Siempre tengo una canción que encaja con una situación, como Los Simpsons que sucede algo que se vio en un capítulo, tengo una que se llama Perdóname para sacar ahora”, se sinceró.

Embed - L-Gante habló a fondo de su separación de Wanda Nara en Intrusos

El furioso comunicado de Mauro Icardi en el que acusa a Wanda Nara de romper su familia

Mauro Icardi publicó un fuerte comunicado contra Wanda Nara en el que enumera los hechos que vivió en el último tiempo: confirmó que fue engañado, dio datos sobre el desalojo que sufrió y contó cómo es la relación de Eugenia "China" Suárez con sus hijas. “Voy a responder todas las mentiras”, indicó.

El futbolista hizo un posteo con cuatro placas en las que detalló cómo fueron sus últimos días: “No es mi estilo ventilar nada respecto a mis hijos, como venimos respetando por pedido de un juez y un defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades”.

Wanda Nara Vs Mauro Icardi En los últimos meses del 2024, Wanda y Mauro protagonizaron varios escándalos luego de la separación. Redes Sociales

Contó que lo excluyeron de su propio departamento con “una falsa denuncia de violencia” y en el segundo punto habló sobre el desalojo de Santa Bárbara en la previa de su lesión de rodilla con una denuncia por violencia y tenencia de armas a la que calificó como “falso”.

Luego contó un caso particular: "Tenían que entregarme a mis hijas el 13/12 y me apagaron los teléfonos hasta el 17/12 porque la madre estaba de viaje con el ‘novio’ por Europa, el cual confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hacía tres años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mí y a sus hijas que era ‘un amigo’ (Pero sigue culpando a otras personas, qué hipocresía, ¿no?”.