La primera foto de Antonela Roccuzzo junto a Lionel Messi para celebrar el 2025

De vacaciones en su Rosario natal y rodeada de la familia, le empresaria posteó su primera foto del nuevo año junto al capitán de la Selección argentina donde no solo lucieron sus looks para festejar el día especial , sino también desearon buenos augurios para el año que acaba de comenzar.

En el feed de su cuenta personal de Instagram, la rosarina subió dos fotos con su esposo acompañadas por el deseo de “feliz 2025″ acompañado de los emojis de copas brindando. En una de ellas, está abrazando y dando un tierno beso en la mejilla el capitán, mientras él sonríe mirando la cámara.

En la otra imagen ambos están posando luciendo sus outfits, donde la mamá de Thiago, Mateo y Ciro luce un top tejido con una falta también tejida con flecos de color blanco y unas sandalias a tono.

Por su parte, el campeón del mundo y bicampeón de América eligió una vestimenta más sobrio a lo que lució en los últimos años y vistió una camisa multicolor a rayas verticales de color verde, natural y finas líneas de color violeta, de la marca fancesa Lanvin, una bermuda beige y zapatillas blancas.

Ya entrada la madrugada de las fiestas que celebraron juntos, la empresaria se animó a mostrar un poco más la intimidad del matrimonio y totalmente enamorada subió en sus historias una imagen del jugador de Inter Miami con jarra del programa de streaming Un Poco de Ruido en mano acompañado de un emoticón de la carita con ojos de corazones.

Lionel Messi Antonela Rocuzzo Instagram

Lionel Messi realizó un sorpresivo anuncio en sus redes sociales: "Espero que les guste"

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, realizó un sorpresivo anuncio en sus redes sociales al revelar el lanzamiento de su línea de perfumes oficiales. "Espero que les guste", afirmó el jugador que se encuentra en su Rosario natal por motivo de las Fiestas 2024 y aprovechó para dar a conocer la noticia.

"¡La fragancia Messi Fragance ya está disponible en más de 50 países de todo el mundo y llegará a más en 2025! ¡Espero que les guste!", publicó Leo en su perfil de Instagram.

El posteo está acompañado por dos fotografías donde en una puede verse a Messi junto a su nuevo perfume y en otra un árbol con el producto. La colonia del Leo lleva de slogan More than we see (Más de lo que vemos).