Lionel Messi realizó un sorpresivo anuncio en sus redes sociales: "Espero que les guste"

El posteo está acompañado por dos fotografías donde en una puede verse a Messi junto a su nuevo perfume y en otra un árbol con el producto. La colonia del Leo lleva de slogan More than we see (Más de lo que vemos).

La información brindada por diversos sitios de venta de perfumería, la "Messi Fragrances" tiene un valor de $121.600, que equivale a 116 dólares, consigna NA.

Inédito: Lionel Messi presumió el museo de las camisetas con las que ganó los títulos de la Selección

Lionel Messi disfruta de sus ya tradicionales vacaciones en Rosario y en uno de sus momentos de relajación compartió una imagen en la que mostró su museo de camisetas. Entre ellas se ven las de la Copa América 2021, 2024 y la del Mundial Qatar 2022.

Allí se ven enmarcadas las camisetas de todos los partidos que jugó en la Copa América de Brasil, abajo todos los partidos que se jugaron en Qatar y en una tercera fila, todas las correspondientes a la Copa América de Estados Unidos.

Camisetas Messi

Todas también tienen a su lado una imagen de la copa de cada torneo, a modo de señalización. Las imágenes, que se hicieron virales de forma instantánea, fueron compartidas en la cuenta de Instagram del futbolista, apenas a dos días después de la celebración por los dos años del campeonato del mundo.