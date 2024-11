La nueva vida de Andy Chango: "Una hija es la droga más fuerte del mundo"

Andrés Fejerman, más conocido como Andy Chango, logró no pasar desapercibido en los medios, pero al momento de definir su trabajo reflexiona: "No me podría definir y no entiendo la gente que se define. Que dice 'soy argentino, hincha de River' y escritor". El autor del libro Indianápolis volvió al país, tras vivir en España, y hondó sobre su prolífera carrera, sus inicios con Lucho Aviles en una charla con Daniela Ballester en el ciclo Historias Mínimas.