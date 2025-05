La lapidaria reacción de Laurita Fernández luego de que Pepe Ochoa contara todos sus secretos íntimos

El panelista de LAM se enojó con su amiga y reveló en detalle todos sus romances, pero también sus infidelidades. Por eso, la bailarina no dudó un instante y tomó cartas en el asunto.

Luego de que el periodista Pepe Ochoa ventilara hasta el más mínimo detalle de la vida íntima de Laurita Fernández, ella reaccionó de manera muy particular en redes sociales. Si bien no publicó nada referida a la cuestión, ni habló en los medios, sí tomó cartas en el asunto.

"Laurita no es la mejor novia del mundo, yo lo que voy a decir es que la información la tengo, la tengo chequeada, el cuento es así como lo conté ayer. Entiendo que quieran salir a desmentir, no es la primera vez en la vida que pasa eso en el universo de Laurita Fernández", disparó sin filtro en Bondi Live.

Sumate a El Ejercito de la Mañana @elejercitodelam de lunes a viernes desde las 10 hs @fedeebongiorn0 @pepeochoa88 @rivaroysantiago pic.twitter.com/Fj6xDm28AF — Bondi (@bondi_liveok) May 8, 2025

Agregó que “Laurita sabe que no soy un tipo que invento o miento” y que puede ventilar muchas verdades, fue entonces que comenzó: “Vos eras la persona que me llamaba para meterte en el teléfono de Fede Bal, mandarme los chats y que yo los filtre en la prensa, porque querías ser la persona más buscada del Bailando”.

“Lo lograste y lo logramos, así que a mí no me corras porque yo sé bien todas las cosas que hiciste para tejer. Andabas con Fede Bal y te seguías garchando a Fede Hoppe. Le mentías a todo el mundo y ahora salís a decir que soy mentiroso y que invento. Yo no invento”, sumó en su programa El ejército de LAM.

Ante esto, Laurita dejó de seguirlo en las redes sociales, lo que marca el final de la relación de amistad que tenían ellos. Por su parte, Ochoa también optó por dejar de seguirla, pero no se bloquearon. ¿Fin de la relación?